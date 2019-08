A Way Out: vendute 2 milioni di copie

A Way Out, titolo uscito il 23 marzo su PC, Xbox One e PlayStation 4, ha raggiunto un nuovo traguardo: l’opera ha venduto 2 milioni di copie fino ad oggi in tutto il resto del mondo, vendute ad un mese dal lancio ufficiale. Sembra che il prodotto cooperativo targato Hazelight Studios sia riuscito ad entrare nel cuore di diversi giocatori.

Proprio per festeggiare questo ammirevole traguardo, Hazelight Studios ha pubblicato un post su Twitter, all’interno del quale vengono ringraziati i fan che hanno creduto nel progetto cooperativo. Ecco le parole espresse dall’azienda su Twitter:

Voi siete rimasti piacevolmente colpiti dalla produzione di Hazelight Studios? Fateci sapere la vostra nei commenti.

A Way Out has sold 2 (two!) million copies 💥💥 To all the millions of co-op fans out there, thank you for embracing the story of Leo and Vincent! We can’t wait to show our next awesome co-op game – we know you will go nuts! #AWayOut #2million

— Hazelight Studios (@HazelightGames) August 8, 2019