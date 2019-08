HarmonyOS: svelato il nuovo sistema operativo Huawei

Dopo mesi di teorie e discussioni in merito, finalmente Huawei ha svelato al mondo intero HarmonyOS, il suo nuovo sistema operativo proprietario. Con grande sorpresa di molti esso non sarebbe stato pensato solo per alcuni tipi di device, ma per girare su ogni dispositivo della casa cinese, creando un vero e proprio ecosistema.

A modularized #HarmonyOS can be nested to adapt flexibly to any device to create a seamless cross-device experience. Developed via the distributed capability kit, it builds the foundation of a shared developer ecosystem #HDC2019 pic.twitter.com/2TD9cgtdG8 — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) August 9, 2019

Come è possibile osservare dal breve video introduttivo, il sistema operativo in questione, il quale potrebbe sostituire Android in futuro, dovrebbe essere in grado di girare su ogni tipo di congegno, tra cui ovviamente gli smartphone della compagnia. Per quanto riguarda la disponibilità del software, Huawei ha dichiarato che esso arriverà prima sui prodotti “smart screen”, di cui il primo sarà l’Honor Smart Screen. Non è chiaro al momento di che tipo di device si tratti, ma in ogni caso la compagnia cinese ha poi aggiunto che l’HarmonyOS si allargherà ad altri prodotti della casa, come i wearable, nel corso dei prossimi 3 anni.

HarmonyOS sembra l’alternativa perfetta ad Android

Infine la caratteristica più interessante del sistema, oltre al suo essere completamente differente da Android ed iOS, risulta essere la sua impressionante adattabilità, che consentirebbe di farlo girare su ogni tipo di schermo o dispositivo senza problemi di compatibilità, risparmiando una notevole dose di lavoro ai programmatori.

Non rimane quindi altro che attendere ulteriori notizie in merito a questo misterioso, quanto intrigante, sistema operativo proprietario.

Fonte: The Verge