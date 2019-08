River City Girls: pubblicato un nuovo gameplay trailer

River City GIrls torna a mostrarsi con un corposo gameplay trailer. Dopo il filmato dedicato a Misako, oggi è stato pubblicato un video che fa un’ampia panoramica sulle feature di gioco. Arc System Works ha infatti rilasciato un filmato che, dopo una breve parentesi sulla storia, si incentra sul combattimento delle due protagoniste, sul come apprendere e livellare nuove mosse, e su come utilizzare alcuni nemici sconfitti come alleati.

River City Girls: in arrivo il 5 settembre

Lasciandovi al video qui sotto (in giapponese) vi ricordiamo che il gioco uscirà il 5 settembre su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch al prezzo (in dollari) di 29,99, e che sarà disponibile in formato digitale, ma anche fisico (su PS4 e Switch) grazie a Limited Run Games.

