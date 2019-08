Indivisible: finalmente la data di lancio per PlayStation 4, Xbox One e PC

Indivisible ha finalmente ottenuto una data di lancio. Dopo il rinvio annunciato lo scorso anno, ora il gioco di Lab Zero Games ha finalmente svelato quando il titolo sarà disponibile per (quasi) tutte le piattaforme

Indivisible: lancio ok per PS4, Xbox one e PC

Il titolo di casa Lab Zero Games sarà disponibile a partire dall’8 ottobre in digitale e dall’11 ottobre in versione fisica per PlayStation 4, Xbox One e PC. I giocatori Nintendo Switch invece potranno mettere le mani sull’opera più tardi. Secondo lo sviluppatore e 505 Games la versione per la console ibrida della casa di Kyoto sarà disponibile solamente più avanti nel 2019, anche se una data di uscita esatta non è stata comunicata.