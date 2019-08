NBA 2K20: sarà presente il basket femminile

NBA 2K20 apre allo sport femminile, grazie all’introduzione della WNBA. Per chi non lo sapesse, si tratta della controparte femminile della NBA: un’apertura importante, che segue quella dell’introduzione delle allenatrici per la modalità carriera di FIFA 20.

NBA 2K20: ecco come funzionerà la WNBA

2K ha dichiarato che nel simulatore sportivo sarà possibile selezionare i team femminili sia nella modalità Play Now (la classica partita veloce), sia nella Stagione. Le animazioni, i vari stili di gioco e i modelli poligonali sono stati creati esclusivamente per le squadre femminili ed è possibile dare un veloce sguardo al gameplay e al motion capture grazie al video in calce alla notizia.