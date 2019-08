Snapdragon 865 apparso in un benchmark?

Nonostante il nuovo processore 855 Plus sia da poco stato annunciato ufficialmente, da diversi mesi ormai sono iniziate a circolare nuove voci circa il futuro top di gamma dell’azienda, lo Snapdragon 865. Un recente benchmark apparso su Geekbench ne svelerebbe le ipotetiche performance.

Il documento qui sopra riportato fa menzione di un dispositivo con sistema operativo Android 10 dotato di 8GB di RAM. Al processore al suo interno è stato dato il nome in codice “Kona”, lo stesso teorizzato mesi fa dal noto informatore Roland Quandt per lo Snapdragon 865. Esso possiede ben 8 core con una frequenza di 1.80 GHz. Come riporta Techradar i core del chip potrebbero essere disposti come il suo predecessore, con i 4 principali dotati di una velocità maggiore per svolgere compiti complessi, mentre quelli rimanenti si occupano di donare una maggiore stabilità all’impianto, migliorandone l’efficienza.

Snapdragon 865 si dimostra già promettente

Naturalmente il processore in questione, il quale sarà prodotto da Samsung, non ha potuto dimostrare il suo massimo potenziale tramite il benchmark discusso in questo articolo, per cui non rimane altro che attendere i prossimi mesi per conoscere i dettagli del chip smartphone.