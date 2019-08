Mate 30 Lite sarà il primo ad avere l’HarmonyOS?

Huawei ha da poco svelato il nuovo sistema operativo HarmonyOS, il quale sarà diffuso in futuro su tutti i device della compagnia cinese. Poco prima dell’annuncio ufficiale un fidato collaboratore di SlashLeaks ha condiviso un leak che affermerebbe che il primo smartphone dell’azienda ad avere il sistema operativo sarà il Mate 30 Lite.

L’informatore ha diffuso un post su Twitter, dove vengono elencati gli ipotetici sistemi operativi dei futuri smartphone dell’azienda. Tra questi, l’unico ad avere l’Harmony, chiamato HongMeng OS in Cina, sarebbe appunto il Mate 30 Lite. Secondo quanto riportato tale sistema operativo dovrebbe essere incluso soltanto nella versione asiatica del dispositivo. Di conseguenza non è detto che gli utenti occidentali possano vedere l’OS nell’immediato futuro, il quale dovrà probabilmente prima essere testato in terra natia.

Non rimane quindi altro che attendere futuri sviluppi nel corso dei prossimi mesi, per conoscere il futuro del nuovo sistema operativo proprietario.

A modularized #HarmonyOS can be nested to adapt flexibly to any device to create a seamless cross-device experience. Developed via the distributed capability kit, it builds the foundation of a shared developer ecosystem #HDC2019 pic.twitter.com/2TD9cgtdG8

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) August 9, 2019