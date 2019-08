Gears 5: il gioco è ufficialmente in fase gold

Gears 5 non subirà ritardi sulla tabella di marcia. A confermarlo è The Coalition, tramite un post pubblicato sul proprio blog, che svela come il gioco sia entrato ufficialmente in fase Gold.

Gears 5: tutto pronto per l’uscita

La data di uscita precedentemente annunciata, dunque, verrà rispettata. Rod Fergusson ha svelato che il titolo è finalmente pronto e sarà disponibile per Xbox One e PC Windows 10 a partire dal 10 settembre. Una notizia che verrà sicuramente accolta in maniera molto calorosa da parte di tutti i fan che attendono l’ultimo atto del franchise. L’appuntamento con la recensione è ovviamente qui, su GamesVillage, dunque restate sintonizzati per tutte le novità in arrivo.