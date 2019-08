Plants vs. Zombies: svelato il nome del prossimo capitolo?

Il nuovo capitolo di Plants vs. Zombies come vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane sarà svelato alla gamescom 2019. Oggi però, grazie ad un trademark registrato da Electronic Arts in Europa forse abbiamo scoperto il nome del gioco.

Plants vs. Zombies: si chiamerà davvero così?

Stando a quanto riportato nella registrazione del trademark, il prossimo capitolo della serie sarà accompagnato dal sottotitolo Battle for Neighborville. Per una conferma o smentita ufficiale non resta che attendere l’eventuale annuncio in dirittura d’arrivo in terra teutonica, durante la kermesse di Colonia. Vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori dettagli e informazioni in merito.