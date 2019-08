Gears 5: il reveal della Campagna e della nuova orda fissato per il 19 agosto

Gears 5 è finalmente entrato in fase gold ma questo non ferma The Coalition dal presentare le novità dell’ultimo atto della sega. Come svelato da Geoff Keighley infatti lo shooter in terza persona sarà ospite della cerimonia di inaugurazione della gamescom 2019, dove verranno svelate due importanti novità.

Lo shooter di The Coalition durante la cerimonia inaugurale della gamescom 2019 sarà pronto a mostrare due contenuti inediti di peso. Una nuova Orda da affrontare in multiplayer e la premiere della Campagna single player. Il reveal è fissato a partire dalle ore 20:00 italiane di lunedì 19 agosto: pronti a scoprire tutti i dettagli sul nuovo titolo della serie?

Gears 5 is headed to gamescom on Monday August 19 with all-new Horde on Inside @xbox followed by exclusive look at campaign on Opening Night Live with me and @GearsViking! pic.twitter.com/E8VvRpJdxX

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 9, 2019