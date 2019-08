Call of Duty Modern Warfare: il gioco potrà contare su numerosi DLC

Call of Duty Modern Warfare sarà sprovvisto di pass stagionale ma potrà contare su numerosi DLC. Probabilmente si tratta del più grande numero di contenuti aggiuntivi mai visti prima per la serie, almeno stando alla conferma di Activision.

Call of Duty Modern Warfare: niente pass stagionale ma sì ai DLC

Lo shooter uscirà per la prima volta sul mercato senza season pass, ma non mancheranno i contenuti aggiuntivi. E secondo Activision il gioco godrà di una mole immensa di DLC, la più grande mai vista prima per un titolo della serie. Purtroppo al momento non ci sono commenti sul tipo di natura dei contenuti che saranno presenti ma vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori dettagli in merito.

