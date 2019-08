Death Stranding: la versione PC già confermata da Sony nel 2015?

La possibilità di vedere Death Stranding su PC era già stata annunciata, in qualche modo, da Sony nel 2015. Il riferimento ad una esclusività non totale per PlayStation 4 si trova nel video di annuncio della partnership tra PlayStation e Kojima Productions.

Death Stranding: quel dettaglio nella descrizione che non è sfuggito a molti

Nel filmato, che trovate in calce alla notizia, non si fa riferimento al PC come piattaforma per il nuovo gioco di Hideo Kojima. Nella descrizione del video però è presente una frase decisamente eloquente, che tradotta suona più o meno così:

Il primo software creato dalla nuova Kojima Production sarà una esclusiva console PlayStation 4.

Questa descrizione, unita all’eliminazione del gioco dalla lista esclusive della console, non fa altro che alimentare le speranze di vedere il titolo anche su PC.