Xbox: i giochi single player sono una priorità per Phil Spencer

Xbox continuerà ad accogliere giochi single player. La conferma è arrivata dalla bocca di Phil Spencer, tramite un tweet lanciato negli scorsi giorni su Internet in risposta ad un utente.

Spencer ha confermato che i nuovi team di sviluppo che si sono di recenti aggiunti alla famiglia di Microsoft continueranno a produrre opere single player. L’obiettivo del colosso di Redmond infatti è quello di continuare a creare giochi concentrati sul giocatore singolo, anche per gli anni a venire. Non è dunque da escludersi effettivamente l’inserimento del single player in Bleeding Edge, il nuovo gioco di Ninja Theory, svelato all’E3 del 2019.

Yes, I can confirm. With the additions to XGS we have a lot of teams that have built strong SP focused games and we want that to continue.

— Phil Spencer (@XboxP3) August 7, 2019