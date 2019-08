The Outer Worlds: un sequel potrebbe essere esclusiva Xbox

The Outer Worlds deve ancora uscite ma Matt Booty, co-founder di Obsidian ha le idee ben chiare sull’espandere il franchise. Per questo motivo nella sua mente c’è la possibilità di un sequel che potrebbe essere esclusiva Xbox.

The Outer Worlds: i diritti dell’IP sono in mano a Microsoft

Il problema non è il primo capitolo, di cui i diritti di pubblicazione sono in mano a Private Division ma di un eventuale sequel o spin-off. Questo perché l’IP appartiene in tutto e per tutto a Microsoft, che potrebbe dunque accordarsi per l’esclusività, considerando che Obsidian fa ora parte della famiglia di Xbox. Un futuro chiaramente in divenire, che sarà sicuramente più chiaro nei prossimi anni.