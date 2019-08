Treadstone: ecco il trailer dello spin-off della serie Bourne

Dopo una lunga serie di film incentrata su Jason Bourne, Universal ha deciso di estendere ulteriormente il franchise che lo ospita. Difatti nella giornata odierna la compagnia ha condiviso il primo trailer ufficiale di Treadstone, serie spin-off basata sull’universo degli agenti segreti.

Il video in questione ci introduce diversi agenti dormienti dislocati in varie zone del mondo, i quali realizzano poco a poco di essere decisamente portati nei combattimenti corpo a corpo, ma non ricordano l’addestramento che li ha portati allo stato attuale. Da quanto mostrato appare evidente che qualcuno sia intenzionato a rendere coscienti questi agenti riguardo il loro passato, scovandoli uno ad uno e portando scompiglio nel processo. La serie sarà quindi basata sulle origini e sulle conseguenze apportate dal progetto Treadstone, dedito alla creazione di combattenti perfetti.

Treadstone sembra incarnare la natura action del franchise di appartenenza

Non rimane quindi che attendere l’arrivo della serie in questione sui nostri schermi, che sarà inizialmente lanciata sulla piattaforma streaming USA.