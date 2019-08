Sonos: in arrivo uno speaker bluetooth?

Dopo aver svelato alcuni mesi fa i suoi speaker in collaborazione con IKEA, Sonos sembra pronta per fare un ulteriore passo in avanti. Dei nuovi file FCC della compagnia scovati da The Verge indicherebbero infatti il possibile arrivo nell’immediato futuro del primo altoparlante bluetooth della casa.

All’interno del documento ufficiale vengono menzionati due prodotti inediti, di cui uno risulta particolarmente interessante. Questo non solo possiede il consueto supporto alla connessione wi-fi, ma anche a quella bluetooth, una novità per l’azienda musicale. Fino a questo momento ogni speaker prodotto da quest’ultima ha sempre dovuto collegarsi alla rete casalinga per trasmettere musica, ma sembra questo concetto apparterrà al passato d’ora in poi, migliorando notevolmente l’esperienza.

Sonos potrebbe lanciare uno speaker bluetooth

Durante il 26 ed il 27 agosto si terrà poi un evento stampa Sonos, dove la compagnia con molta probabilità svelerà i due nuovi speaker, perciò non rimane altro che attendere che ciò accada.