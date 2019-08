Honor Vision: ecco il primo device con HarmonyOS

Nella giornata di ieri abbiamo discusso riguardo HarmonyOS, nuovo sistema operativo Huawei. La stessa azienda cinese ha ammesso che il software sarebbe prima giunto sui dispositivi smart screen e così è stato. Poche ore fa sono stati infatti presentati Honor Vision e Vision Pro, i primi device in assoluto che saranno dotati dell’OS.

Si tratta di due smart TV decisamente avanzate, dotate ambedue di un display 4K da 55 pollici con al suo interno un processore Honghu 818 octa-core. Oltre a ciò entrambi i televisori potranno essere utilizzati come una propria smart home hub e potranno fornire varie informazioni utili come per esempio il tempo atmosferico o la posizione di un pacco in consegna. Le uniche differenze sono relative ad alcune aggiunte del modello Pro, il quale possiede una camera pop-up e 6 microfoni ad ampio raggio per fare video chiamate in 1080p a 30 fps, oltre a 6 speaker a 10W invece dei 4 della versione base.

Honor Vision e Vision Pro saranno le prime smart TV con Harmony OS

Honor Vision e Vision Pro giungeranno per il momento solo sul territorio cinese e saranno disponibili dal 15 agosto, costandorispettivamente ¥3,799 (circa 540 dollari) e ¥4,799 (circa 680 dollari).