Control: il nuovo video è su telecinesi e arma di servizio

L’altro ieri vi avevamo mostrato i primi due video della serie “What is Control”, delle pillole da 45 secondi che parlano di determinate caratteristiche del titolo di Remedy. Dopo l’introduzione e “Un nemico Invisibile”, è ora il turno di “Inizia la Battaglia”. Halifax Italia ha pubblicato il video, con sottotitoli in italiano, che potete vedere in fondo alla notizia.

Control: trovare un equilibrio tra le armi a disposizione di Jess

Il filmato in questione analizza le possibilità con cui la protagonista Jesse Faden può combattere, alternando i poteri sovrannaturali telecinetici con l’arma di servizio, alimentata da forze ultraterrene. Lasciandovi al filmato, vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile dal 27 agosto su PC, PlayStation 4 e Xbox One.