Weakless: confermato su Xbox One, ecco il trailer della gamescom 2019

A fine luglio era stato annunciato Weakless, un puzzle adventure in sviluppo dal team Punk Notion. In quell’occasione era stato fatto sapere che il gioco sarebbe uscito su Steam e su “almeno una console”. Ora sappiamo che quella console è l’Xbox One. Sul canale ufficiale degli sviluppatori è stato pubblicato anche un trailer in vista di Colonia.

Weakless: sarà giocabile alla gamescom 2019

Il filmato mostra varie fasi di gameplay con i due Weavelings, i protagonisti del gioco, uno sordo e l’altro cieco. Il titolo sarà giocabile durante la gamescom 2019. Noi vi lasciamo al filmato qui sotto.

