Apex Legends: ecco la skin di Pathfinder dell’evento Iron Crown Collection

Tra pochi giorni inizierà l’evento Iron Crown Collection di Apex Legends, in cui debutterà anche la modalità Solos, dove i giocatori potranno giocare in solitaria nel gioco Respawn e non in squadre da tre. Il primo trailer mostrava già alcune skin, e qualche giorno fa è stata rivelata quella di Wraith. Poco fa, invece, sui canali social del battle royale è stata mostrata la skin di Pathfinder.

Apex Legends: una skin leggendaria per Pathfinder

La skin del robot support col rampino si chiama War Machine, ed è leggendaria. Potete vederla qui sotto nel tweet postato sull’account ufficiale del gioco. Vi ricordiamo che la modalità solos sarà a tempo limitato, dal 13 al 27 agosto.