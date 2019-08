Oninaki: pubblicato un nuovo trailer che mostra il demone Treys

Square Enix ha recentemente pubblicato un gameplay trailer del JRPG Oninaki. Il filmato in questione mostra uno dei demoni che può utilizzare in battaglia il protagonista Kagachi; si tratta di Treys e, come si può vedere dal video in fondo alla notizia, utilizza delle catene per attaccare.

Oninaki: il JRPG Square Enix in uscita a breve

Il titolo in questione, in sviluppo da parte di Tokyo RPG Factory (I am Setsuna, Lost Sphear) sarà disponibile dal 22 agosto su PC (Steam), PlayStation 4 e Nintendo Switch. Noi vi lasciamo al filmato qui sotto.

