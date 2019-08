Splinter Cell: Ubisoft lavora al ritorno della serie

Splinter Cell tornerà. È questa la promessa di Yves Guillemot, CEO del publisher e sviluppatore franco canadese, in una intervista con GamerSky avvenuta durante l’oramai conclusosi ChinaJoy 2019. Nella video intervista, Guillemot ha parlato del perché effettivamente il franchise ci stia mettendo un po’ a tornare sulla scena.

Splinter Cell: Ubisoft continua a sperimentare

Il prossimo capitolo con protagonista Sam Fisher dunque prima o poi tornerà, forse anche in versione VR. Guillemot d’altronde lo ha ammesso: al momento in Ubisoft si stanno facendo degli esperimenti per il titolo e non possono dire con certezza quando il nuovo capitolo della serie sarà pronto, anche per una questione legata ai tempi: c’è bisogno del momento giusto per un ritorno in grande stile.