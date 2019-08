Halo Infinite: Matt Booty parla del gameplay

Halo Infinite è ancora decisamente lontano, ma Microsoft non si tira indietro quando c’è bisogno di parlare del prossimo titolo di 343 Industries. Oggi ad aumentare l’hype intorno al prossimo capitolo delle avventure di Master Chief ci ha pensato Matt Booty, Head of Xbox Game Studios, in una intervista con Game Informer.

Halo Infinite: il gameplay sarà vario

Booty non ha parlato della storia ma di alcune caratteristiche del gameplay della nuova esclusiva di Xbox Scarlett. L’esperienza di gioco sarà decisamente varia e più grande rispetto al passato (anche se al momento non sappiamo se il gioco sarà un sandbox o un open world). Parlando a livello tecnico, invece, l’engine Slipspace si sta comportando davvero bene e riesce a realizzare scenari mozzafiato e davvero impressionanti. Infine, per quanto riguarda il feeling pad alla mano, secondo l’Head of di Xbox Game Studios, il nuovo shooter di casa 343 Industries è davvero moderno ma strizza l’occhio ai vecchi capitoli della serie.

