Cyberpunk 2077: CD Projekt RED vuole raccontare storie difficili

Cyberpunk 2077 come ben sappiamo racconterà una storia adulta. Oggi però grazie ad una intervista di Pawel Sasko di CD Projekt RED abbiamo la possibilità di saperne di più in merito ai temi trattati e di come il team di sviluppo abbia deciso di abbracciarli.

Cyberpunk 2077: nessuna esitazione davanti a temi complessi

Il gioco di ruolo di casa CD Projekt RED abbraccerà temi complessi, difficili. Secondo Sasko oggi alcuni prodotti tendono ad evitare di raccontare storie reali e difficili, il team di sviluppo in questo caso non si è tirato indietro ed ha deciso di scrivere una sceneggiatura in grado di affrontare questo genere di temi. Lasciando sempre e comunque una grande libertà al giocatore, che potranno decidere loro come affrontare i vari problemi che verranno loro posti.

