Dirt Rally 2.0: arriva il supporto alla realtà virtuale

Dirt Rally 2.0 si è aggiornato negli scorsi giorni, introducendo il supporto alla realtà virtuale. Come annunciato da Codemasters, ora il racing game supporta la possibilità di giocare utilizzando un visore per la VR.

Dirt Rally 2.0: il trailer e i dettagli dell’aggiornamento

Per giocare al racing game sfruttando un visore per la realtà virtuale ci sono due modi: utilizzare un headset compatibile su Steam oppure acquistare il titolo sull’Oculus Store, sfruttando così Oculus Rift per poter giocare. Per celebrare l’uscita dell’update è stato pubblicato un trailer, che potete trovate come di consueto in calce alla notizia: vi lasciamo al filmato, augurandovi una buona visione!

