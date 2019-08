No Man’s Sky: Hello Games lancia segnali di apprezzamento a Switch

No Man’s Sky è un universo in continua espansione e a breve potrebbe arrivare anche su Nintendo Switch. Durante una intervista con Game Informer, infatti, Sean Murray (founder di Hello Games) ha parlato in maniera positiva della console, non escludendo a priori una versione del gioco per la macchina.

No Man’s Sky: l’uscita su Switch per ora è solo un desiderio

Purtroppo, almeno per ora, sembra che questo desiderio non si avvererà. Murray ha dichiarato di essere rimasto colpito dalla console e che vedrà se nel prossimo futuro una conversione sarà possibile ma per ora ogni goccia di sudore del team è impegnata nel lavorare al nuovo update Beyond e futuri miglioramenti al gioco.