Il Signore degli Anelli: la serie Amazon sarà fedelissima

In seguito all’annuncio diverso tempo fa relativo alla serie Amazon del Signore degli Anelli molti fan accaniti si saranno posti una lunga serie di domande, specialmente per quanto riguarda la fedeltà all’opera originale. Ebbene è stato da poco confermato che la produzione americana seguirà pedissequamente il materiale originale.

La notizia in questione, condivisa da Endgadget, è stata comunicata da nientemeno che Tom Shippey, studente dello stesso Tolkien al lavoro come consulente della serie. Egli ha quindi affermato che in base alla richiesta di Tolkien Estate, gruppo gestore delle proprietà intellettuali dello scrittore, la serie dovrà seguire in modo impeccabile tutti gli avvenimenti della Seconda Era, periodo in cui la produzione sarà ambientata. In questa fase temporale Sauron diviene poco a poco uno spietato sovrano, con l’obiettivo di corrompere ed ingannare umani, elfi e nani.

Il Signore degli Anelli di Amazon seguirà pedissequamente l’opera di Tolkien

Shippey ha infine spiegato che nonostante le linee guida della serie siano decisamente rigide, vi sono comunque una gran quantità di domande senza risposta. Lo studio di Amazon potrebbe quindi creare una propria storia originale in questo contesto narrativo, rispettando comunque quanto imposto dalla Tolkien Estate. Non rimane quindi che attendere nuovi dettagli sull’ambizioso progetto e sperare per il meglio.