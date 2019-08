Android Q beta: diffusa data di arrivo su device Huawei

L’attuale Developer Conference di Huawei sta riservando non poche sorprese ai suoi sostenitori, tra cui il suo nuovo HarmonyOS. Adesso la compagnia cinese ha inoltre svelato la data di arrivo della beta di Android Q/EMUI 10 sugli smartphone P30 e la sua versione Pro.

Come ha infatti riportato 9to5Google il firmware in questione giungerà sui device in questione il prossimo 8 settembre, per poi espandersi ad una lunga serie di smartphone dell’azienda cinese. In questa lista, che trovate in fondo all’articolo, figurano Mate 20 e 20 Pro, ma anche dispositivi meno recenti, come Honor 10 ed Honor 8X. Oltre a ciò potremmo essere venuti a conoscenza della data di annuncio dei futuri Mate 30 e 30 Pro. Difatti, come riportato da XDA Developers, i due smartphone dovrebbero essere rivelati il prossimo 19 settembre.

Android Q beta e la linea Mate 30 dovrebbero arrivare il prossimo mese

L’unica incertezza relativa a questa notizia è che essa è stata ottenuta tramite la traduzione di una discussione avvenuta durante una sessione di media briefing. Infine Stando a quanto trapelato gli smartphone in questione dovrebbero disporre del non ancora rivelato processore Kirin 990. Non rimane quindi che attendere conferme in merito alla questione e sperare per il meglio.

Fonte: Techradar