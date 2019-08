iPhone XI: il modello più grande si chiamerà XI Pro?

Ormai da mesi si discute riguardo la non troppo lontana linea iPhone XI di Apple, in particolare riguardo le sue camere posteriori. Quest’oggi tuttavia tratteremo l’ipotetico nome del modello più grande della famiglia, il quale dovrebbe essere non più iPhone XI Max, ma XI Pro.

“Pro” for iPhone? Crazy naming schemes over the past few years. — CoinX (@coiiiiiiiin) August 10, 2019

La voce in questione giunge dal misterioso, tuttavia affidabile utente Twitter CoinX, famoso per aver previsto il nome degli iPhone del 2018. Quest’ultimo avrebbe quindi pubblicato l’affermazione che potete osservare qui sopra, che indicherebbe l’esistenza di un modello Pro del telefono della grande mela. Ciò potrebbe quindi indicare sia l’arrivo di un ulteriore versione dello smartphone o un semplice cambio di nome. Nel caso quest’ultima teoria si rivelasse corretta rappresenterebbe una scelta coerente, in quanto rientrerebbe nella politica applicata da anni agli iPad, i quali dispongono sempre di un modello Pro.

I prossimi iPhone potrebbero adottare la dicitura Pro invece che Max

Naturalmente si tratta pur sempre di voci non confermate, per cui non occorrerà altro che attendere i prossimi mesi per conoscere la verità in merito alla questione.