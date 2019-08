This is the Police 2: annunciato l’arrivo su iOS e Android

This is the Police 2 si prepara al debutto su iOS e Android. L’annunio è arrivato nella giornata odierna, tramite un trailer pubblicato nelle scorse ore.

This is the Police 2: a settembre su iOS, successivamente su Android

Il gioco arriverà su iOS già a settembre su iOS, più precisamente il 16 dello stesso mese. Il titolo tarderà invece su Android, dove l’uscita è al momento ancora sconosciuta. Per maggiori informazioni ovviamente vi invitiamo a restare sintonizzati su GamesVillage: vi aggiorneremo non appena ci saranno novità ufficiali in merito.

Con questo è tutto, per altri aggiornamenti visitate la nostra sezione Games.