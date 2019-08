Loki: ecco la possibile connessione con Thor 4

Loki è uno degli show Marvel che verrà rilasciato su Disney Plus e considerando il personaggio di riferimento, sarà forse uno dei più interessanti. Il carismatico villain, interpretato da Tom Hiddleston, è sicuramente tra le figure maggiormente apprezzate dal pubblico e questa è un’ottima occasione per vederlo di nuovo in azione. Tra qualche riga faremo degli spoiler su Endgame per contestualizzare l’incipit della realizzazione, quindi se non lo avete visto, non proseguite oltre.

Loki: un ruolo determinate nel nuovo film di Waititi?

Da qualche tempo è stato confermato che l’opera vedrà come protagonista il dio dell’inganno dopo la sua fuga con il Tesseract, nel passsato, nel lungometraggio sui Vendicatori. Quando era ancora un cattivo quindi, ma ciò non implica che possa cambiare nuovamente fazione. Difatti è stata riportata una teoria dal sito Fandomwire che vede Loki come portatore del Mjolnir a Jane Foster all’interno di Thor 4 (e al termine della serie tv) e di fatto consentire la sua trasformazione in supereroina. Ovviamente si tratta di una pura speculazione e solamente il futuro saprà dirci se corrisponderà alla verità.