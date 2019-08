Army of the Dead: nuova foto dal set

Army of the Dead è il nuovo film di Zack Snyder, regista, sceneggiatore e produttore statunitense, sotto la cui direzione la DC ha rilasciato molti lungometraggi, alcuni girati da lui stesso, come Man of Steel, Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League. L’opera, che verrà rilasciata su Netflix, rappresenta una svolta importante nella carriera del filmaker, che sta realizzando uno zombie movie come la sua pellicola d’esordio del 2004, L’alba dei morti viventi.

Army of the Dead: materiale dal profilo del regista

MovieWeb, qualche ora fa, ha riportato una foto presa direttamente dall’account Twitter dell’autore, che mostra Snyder intento a riprendere, in compagnia di due simpatici scheletri. Oltre ad invitarvi a guardare l’immagine, in calce all’articolo, vi suggeriamo di dare un’occhiata a questo link, dove trovate altre informazioni sul lungometraggio.