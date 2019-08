Detective Pikachu: Ryan Reynolds ha partecipato al film per i suoi bambini

Detective Pikachu (qui trovate la recensione della realizzazione) è un’opera totalmente inaspettata: il lancio cinematografico, in live action, del mondo Pokèmon, nonostante le perplessità iniziali, ha saputo catturare grandi e piccini. E ciò deriva, in parte, dall’ottimo lavoro di doppiaggio effettuato da Ryan Reynolds, che ha prestato la voce e le movenze al simpatico topo elettrico, mascotte iconica del brand videoludico.

Detective Pikachu: il motivo del coinvolgimento dell’attore

L’interprete in questione ha dichiarato, in un’intervista ripresa da Comicbook.com, che il suo ruolo all’interno della pellicola è stata determinata dal fatto di voler essere visto, dai propri bambini, all’interno di un film. Cosa che in passato non è potuta accadere in lungometraggi come Deadpool, con una restrizione per i minori. E voi cosa ne pensate? Credete che la performance di Reynolds sia piaciuta ai suoi figli? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto all’articolo.