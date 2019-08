Gears 5, un primo sguardo all’editor di mappe della modalità Escape

Gears 5 si avvicina a grandi falcate al momento del lancio, previsto per il prossimo mese, e continua a mostrare alcune fra le sue caratteristiche più interessanti, anche dal punto di vista social. Una fra queste è la modalità Escape, che noi abbiamo già ampiamente visto e provato nel corso di quest’anno, E3 compreso, e il suo editor di mappe, completamente personalizzabile.

Gears 5, ecco il map editor della escape mode

Questa modalità, promettono gli sviluppatori, sarà il festival della personalizzazione all’interno del videogioco di The Coalition. I giocatori avranno la possibilità di scegliere la disposizione e la conformazione delle stanze, dall’inizio fino all’uscita, e sarà possibile suddividere ogni mappa custom in differenti “atti” posizionando delle safe room in certi punti del percorso.

Non è tutto, sarà possibile scegliere anche le tipologie di nemici e il loro numero esatto per ogni stanza, oltre alle armi che, di volta in volta, potranno essere raccolte e perfino il numero esatto e la posizione delle munizioni. Anche il virus Venom che infesterà le stanze è modificabile secondo diversi parametri, nel ritardo dell’esplosione, nella velocità di diffusione, nel danno e così via.

Il map editor vero e proprio funziona come un qualsiasi altro tool di questo tipo, con camera libera e altre, comode opzioni.

Gears 5 verrà rilasciato su PC e Xbox One il prossimo 10 settembre e verrà incluso fin dal lancio nel Game Pass, i cui possessori (insieme a chi ha preordinato la Ultimate Edition) potrannno giocarci quattro giorni prima, a partire dal 6 dello stesso mese.