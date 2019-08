Gears 5, tra gli achievement sbloccabili c’è un riferimento a Reggie Fils-Aime

Gears 5 sarà uno dei primi videogiochi ad omaggiare, a modo suo, uno fra i più noti esponenti della game industry negli ultimi 20 anni, ovvero l’ex presidente di Nintendo of America Reggie Fils-Aime.

Nel gioco è infatti presente un particolare achievement, dal titolo “My Body is Ready”, evidente riferimento alla frase pronunciata da Fils-Aime durante l’E3 2006, alla presenza di Shigeru Miyamoto, per presentare la Balance Board di Nintendo Wii.

Questo simpatico “easter egg” è stato scoperto nel momento in cui The Coalition ha pubblicato in rete la lista completa degli obiettivi di Gears 5 per festeggiare l’entrata in fase gold del gioco.

L’obiettivo, peraltro, è stato notato da Reggie stesso, il quale è stato poi protagonista di un breve e scherzoso scambio di battute su Twitter, in cui ha ringraziato il boss della divisione Xbox di Microsoft, Phil Spencer, ricevendo per tutta risposta un sibillino “Il rispetto va a chi se lo merita.”

I rapporti fra Spencer e Fils-Aime, e in generale fra Microsoft e Nintendo, sono sempre stati particolarmente distesi negli ultimi anni, segno di una stima reciproca fra persone e aziende che ha sicuramente contribuito a cambiare in positivo – almeno, lato “business” – il settore.

Di recente, in preparazione al lancio del 10 settembre, è stato possibile vedere il map editor della modalità Escape di Gears 5.