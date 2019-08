Nightdive Studios ha da poco annunciato System Shock 2 Enhanced Edition, riedizione del titolo uscito originariamente sul mercato in esclusiva su PC l’11 agosto 1999. Sicuramente una vera sorpresa per i fan di vecchia data che aspettano con ansia il reboot nel 2020.

Purtroppo, al momento abbiamo informazioni limitate sulla versione riveduta e corretta dell’opera, dove non sappiamo neanche quando quest’ultimo arriverà nei negozi. Di conseguenza, noi non possiamo fare altro che aspettare ulteriori dettagli da parte di Nightdive Studios. Inoltre, l’azienda ha svelato l’Enhanced Edition del prodotto direttamente su Twitter. Se volete recuperare la versione originaria del titolo, vi ricordiamo che è disponibile su Steam a prezzo di €9,99.

Noi abbiamo concluso, passate dalla nostra sezione Games.

You asked for it and we are working on it… System Shock 2 Enhanced Edition coming soon!!! 💾#RetroGaming #SystemShock2 pic.twitter.com/vV5zBtUfWj

— Nightdive Studios (@NightdiveStudio) August 12, 2019