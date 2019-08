Pokémon GO: esteso l’evento di cattura di Pikachu con il cappello da detective

Niantic Labs ha recentemente annunciato di aver esteso l’evento di cattura di Pikachu con il cappello da detective in Pokémon GO, titolo disponibile sui dispositivi mobile iOS e Android. Questo permetterà ai giocatori di aver maggior tempo a disposizione nella cattura del mostriciattolo tascabile.

L’evento da parte dell’azienda è stato prolungato fino alla giornata del 13 agosto alle ore 3:00 italiane. La decisione di estendere la durata dell’evento è stata presa da Niantic Labs in base ai feedback positivi ricevuti dalla community, grazie al quale i giocatori potranno usufruire di maggior tempo per potersi portare a casa il mostriciattolo tascabile.

Passate dalla nostra sezione Games.

Good news, Trainers! Pikachu wearing a detective hat will be appearing globally for a little longer! Trainers can now catch this inquisitive Pikachu until August 13, 10 a.m. JST! ⚡⚡⚡ pic.twitter.com/pkxeZWd6en

— Pokémon GO (@PokemonGoApp) August 12, 2019