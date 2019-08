River City Girls: il nuovo filmato è incentrato su Kyoko

Way Forward ha pubblicato un nuovo filmato sulle protagoniste di River City Girls. Dopo Misako la settimana scorsa, ora è il turno di Kyoko. Come dice la descrizione del video, Kyoko è, tra le due, la più allegra e frizzante, ma meglio non farla arrabbiare, specie se le si tocca il ragazzo Riki. Il filmato, che potete vedere qui sotto, mostra quindi la protagonista dai capelli rosa in azione.

River City Girls: ecco Kyoko in azione

Qualche giorno fa, invece, il publisher Arc System Works aveva pubblicato un corposo gameplay trailer. Lasciandovi al video qui sotto, vi ricordiamo che il gioco uscirà il 5 settembre su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch al prezzo (in dollari) di 29,99, e che sarà disponibile in formato digitale, ma anche fisico (su PS4 e Switch) grazie a Limited Run Games.