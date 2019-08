Gears 5: in arrivo una statua di First 4 Figures

Di tanto in tanto vi mostriamo le statue che producono First 4 Figures, artisti specializzati nella realizzazione di vere e proprie opere d’arte con protagonisti i personaggi di anime e videogiochi. Poche ore fa sul loro canale YouTube è stato pubblicato un breve teaser che mostra il prossimo lavoro in arrivo. Si tratta di una statua di Gears 5, titolo di The Coalition in arrivo il 10 settembre su Xbox One e Microsoft Windows.

Gears 5: la statua verrà svelata a Colonia

Sul sito ufficiale First 4 Figures fa capire come è orgogliosa di aver potuto lavorare con Microsoft e The Coalition per portare questa nuova opera. Il filmato pubblicato su YouTube non la rivela del tutto, ma verrà svelata, e inizieranno i pre-order, il 20 agosto durante la gamescom 2019 di Colonia. Noi vi lasciamo al breve teaser qui sotto.

