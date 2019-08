The Dark Pictures Man of Medan: il nuovo Dev Diary mostra il multiplayer

Bandai Namco ha pubblicato il secondo Dev Diary di The Dark Pictures: Man of Medan. In questo nuovo diario degli sviluppatori viene analizzata la modalità multiplayer in locale, la Movie Night Mode. A parlare sono il game director Tom Heaton e il senior series producers Dan McDonald. Basandosi su feedback ricevuti su Until Dawn, ad esempio con il modo in cui le persone reagivano allo streaming in diretta, il team ha voluto creare una modalità tipicamente da film horror a casa tra amici.

The Dark Pictures Man of Medan: insieme come quando si guardano i film horror

Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo che il titolo in sviluppo da parte di Supermassive Games sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 30 agosto.