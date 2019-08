Minecraft non avrà più il 4K, cancellato l’enorme update annunciato all’E3 2017

Ricordate il famoso update che avrebbe dovuto introdurre il 4K in Minecraft, svelato oltre due anni fa? Ebbene, dopo ventiquattro mesi Mojang ha rotto il silenzio, con un post sul sito ufficiale del gioco che conferma la totale cessazione dello sviluppo.

Minecraft, addio all’update 4K

L’aggiornamento era stato annunciato all’E3 2017, quando il team di sviluppo aveva parlato di un grande update per Minecraft che avrebbe introdotto il pieno supporto alla risoluzione 2160p e implementato il cosiddetto Super Duper Graphics Pack, con texture ed effetti completamente rivisti.

Le motivazioni dietro la cancellazione sembrerebbero essere tecniche. Il post, infatti, recita così: “Super Duper doveva essere un’iniziativa ambiziosa per donare a Minecraft un look tutto nuovo, ma sfortunatamente il pacchetto si è dimostrato troppo dispendioso in termini di risorse per poter essere implementato.”

Al di là del comprensibile disappunto dei fan, viene a questo punto da chiedersi per quale motivo Mojang abbia deciso di non pubblicare l’update quantomeno su PC, piattaforma notoriamente scalabile per supportare anche i contenuti tecnicamente più prestanti.

Questa non è la prima “cattiva” notizia per Minecraft in agosto: a inizio mese, infatti, Roblox aveva superato il titolo creato da Markus Persson per numero di utenti attivi.