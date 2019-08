Borderlands 3, sull’Epic Store non sarà possibile effettuare il pre-load dello sparatutto di Gearbox

Arrivano brutte notizie dal fronte PC per i fan di Borderlands 3: come confermato direttamente da Tim Sweeney, CEO di Epic, con un breve tweet, il titolo di Gearbox Software non potrà disporre della funzione di pre-load sull’Epic Store.

Borderlands 3, niente pre-load sull’Epic Games Store

Questa funzione, assente fin dal lancio della piattaforma e finora non ancora implementata, è stata richiesta a gran voce da molti fan che speravano in un allineamento maggiore verso Steam e gli altri concorrenti. Una buona occasione per introdurla avrebbe potuto essere proprio il lancio di Borderlands 3, ma a quanto pare così non sarà, e bisognerà aspettare almeno fino alla fine dell’anno.

Il “caso” Borderlands 3, con diversi fan infastiditi dell’assenza del pre-load, non fa altro che dimostrare per l’ennesima volta l’arretratezza tecnica dello store digitale di Epic Games, che, pur con la sua volontà di acquisire una fetta importante del mercato, resta mancante di feature basilari per il resto dell’industria.

Mentre aspettiamo che il pre-load, venga implementato su Epic Games Store, oltre al carrello e alla lista desideri, vi ricordiamo che Borderlands 3 arriverà su PC, PlayStation 4 e Xbox One il prossimo 13 settembre. Voi dove lo giocherete?