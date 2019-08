Pokémon GO, Suicune in versione cromatica apparirà nei raid il 17 agosto

Come ricompensa per il completamento di diverse sfide comunitarie, svoltesi nel corso dell’ultimo Pokémon GO Fest dell’estate a Yokohama, in Giappone, Niantic ha deciso di offrire ai giocatori di tutto il mondo diversi, interessantissimi bonus questa settimana, oltre ad ufficializzare il ritorno di uno dei tre Cani Leggendari nei raid questo sabato.

Per cominciare, dal 13 al 20 agosto tutti i giocatori potranno beneficiare del triplo della polvere di stelle per ogni Pokémon catturato o Uovo schiuso. Inoltre, partecipando ai raid si otterranno 3000 unità di polvere di stelle bonus, ed ogni Pezzo Stella utilizzato durerà 1 ora invece di 30 minuti.

Come ciliegina sulla torta di questa speciale settimana, Suicune apparirà nei raid a cinque stelle sabato 17 agosto, per appena tre ore (dalle 11 alle 14 ora italiana). Inoltre, se avrete fortuna, potrete incontrarlo nella sua versione cromatica!

Congrats on unlocking all Blanche’s Global Challenge bonuses, Trainers!

Your hard work also earned you the chance to battle the Legendary Pokémon Suicune in raids on August 17 at 4 p.m. local time. If you’re lucky, you may even encounter a Shiny Suicune! pic.twitter.com/TIHQoUuaGH

— Pokémon GO (@PokemonGoApp) August 10, 2019