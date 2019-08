Don’t Worry Darling è stato comprato da New Line

Don’t Worry Darling è il nuovo film da regista di Olivia Wilde (The Lazarus Effect, Dr. House – Medical Division) del quale vi avevamo parlato qui. L’opera, che sarà riscritta da Katie Silberman e attualmente in fase di pre-produzione, racconta la vita di una casalinga negli anni ’50, che nasconde sotto la superficie delle verità inquietanti.

Don’t Worry Darling ha trovato un finanziatore

Il sito The Hollywood Reporter ha riportato la notizia che New Line ha acquisito il lungometraggio e che la casa di produzione stanzierà 20 milioni di dollari per la realizzazione, comprendenti di rielaborazione della sceneggiatura e quote per la regia e gli attori coinvolti. Poiché siamo ancora all’inizio, non siamo a conoscenza di molte informazioni riguardo la pellicola e appena le avremo vi aggiorneremo.