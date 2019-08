Call of Duty Modern Warfare, Infinity Ward mostra un nuovo gameplay multiplayer in 4K

Dopo il reveal ufficiale del multiplayer, avvenuto un paio di settimane fa, oggi Infinity Ward ha mostrato un esteso trailer di gameplay di Call of Duty: Modern Warfare, della durata di circa 24 minuti e in risoluzione 4K, giocato su PlayStation 4 Pro.

Infinity Ward mostra il nuovo Modern Warfare in 4K

Nel video vengono mostrate alcune fra le modalità che saranno disponibili nel comparto multigiocatore del nuovo Call of Duty, fra cui Headquarters (Quartier Generale, che torna dopo diversi anni), Dominio, Cyber Attack e il classico Deathmatch a Squadre. Le mappe mostrate, invece, spaziano da Azhir Cave (di giorno e di notte) a Aniyah Palace, passando per Hackney Yard e Gun Runner.

Call of Duty: Modern Warfare verrà pubblicato su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 25 ottobre 2019, con una beta prevista per le prossime settimane e accessibile a chiunque preordini il gioco.