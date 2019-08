Dopo l’uscita da id Software, Tim Willits diventa CCO di Saber Interactive

Lo scorso mese, durante il Quakecon 2019, Tim Willits aveva annunciato che di lì a poco avrebbe lasciato id Software, la compagnia nella quale è stato per 24 anni, contribuendo al successo di franchise come Quake, RAGE e DOOM, senza tuttavia specificare i suoi piani per il futuro.

Piani che, invece, ha deciso di rendere noti solo oggi: a partire dallo scorso 1 agosto, infatti, è diventato CCO (Chief Creative Officer, ossia direttore creativo) di Saber Interactive, nota per aver sviluppato TimeShift (2007), Inversion, Halo: Combat Evolved Anniversary e Halo 2 Anniversary, oltre che, più recentemente, World War Z, la rimasterizzazione di Ghostbusters: The Video Game e il porting Switch di The Witcher 3: Wild Hunt.

Secondo Willits, quel che lo ha spinto ad entrare in Saber Interactive è stata la sua natura di compagnia “di piccole dimensioni”.

Nulla contro Bethesda, a cui voglio un gran bene”, ha specificato Willits, “ma credo che lavorare in team più piccoli possa essere molto divertente e stimolante. Quando qualcuno ha una buona idea possiamo lavorarci subito tutti insieme, e se qualcosa non funziona la cambiamo velocemente”.

I am excited to announce that on August 1st I became the Chief Creative Officer of Saber Interactive. I will be leading the creative vision of our five studios around the world. pic.twitter.com/rsJ1OsgHkX

— Tim Willits (@TimWillits) August 12, 2019