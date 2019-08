Descenders, vendite quadruplicate dopo l’inserimento in Xbox Game Pass

Uno fra i principali pregiudizi nei confronti di Xbox Game Pass, ossia la presunta riduzione nelle vendite delle copie digitali di ogni singolo videogioco, sta venendo smentito dai fatti mese dopo mese e anno dopo anno.

Descenders quadruplica le vendite grazie al Game Pass

Nel caso di Descenders, videogioco sportivo legato al downhill su mountain bike, gli sviluppatori hanno ad esempio ammesso che l’inserimento nel servizio di Microsoft ha giovato talmente tanto alle vendite “tradizionali” da farle quadruplicare, trend confermato da Mike Rose, founder di No More Robots, publisher del gioco.

Questa curiosa “tendenza” al rialzo è comune a moltissimi videogiochi inseriti nel Game Pass e coinvolge soprattutto quelli meno noti, ma anche le grandi “star” come Gears of War e Forza, ribaltando le convinzioni tradizionali secondo cui, se hanno accesso a un determinato videogioco tramite il pagamento di un piccolo canone mensile, i giocatori non sentirebbero la necessità di acquistarlo.

A quanto pare, come confermato anche dallo stesso Phil Spencer in passato, non è così: il Game Pass funge effettivamente da trampolino di lancio per le vendite di molti videogiochi, rendendoli “più visibili” agli occhi di potenziali clienti.