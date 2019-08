Quantic Dream: i prossimi titoli saranno multipiattaforma al lancio

Dopo il suo parere positivo sul gaming in cloud, e qualche scetticismo verso PlayStation 5 e Xbox Scarlett, David Cage torna a parlare del suo studio Quantic Dream. In una recente intervista rilasciata a DualShockers, il CEO dell’azienda francese ha fatto sapere che, a meno di nuovi accordi di esclusività, i prossimi titoli saranno multi piattaforma già dal lancio. Dopo aver lavorato per 12 anni in esclusiva con Sony, il team ha pensato che la cosa migliore fosse di espandersi il più possibile, e raggiungere più giocatori attraverso tutte le piattaforme.

Quantic Dream: il primo arrivo su Epic Store a giugno

L’era di esclusività con Sony era sostanzialmente finita con l’arrivo dei giochi precedenti sull’Epic Store. Heavy Rain (da giugno) e Beyond: Two Souls (da luglio) sono infatti già dipsonibili su PC, mentre Detroit: Become Human arriverà durante l’autunno.