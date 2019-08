Fortnite: l’aggiornamento 10.10 è stato rimandato per problemi tecnici

Oggi sarebbe dovuto uscire il nuovo aggiornamento di Fortnite, con la versione 10.10. Stando però ad una comunicazione sugli account social del gioco, l’update è stato rimandato per problemi di natura tecnica.

Questo è quello che è stato scritto sul profilo Twitter ufficiale del gioco, che potete vedere in fondo alla notizia:

A causa di problemi dell’ultimo minuto rilevati nella build, abbiamo dovuto ritardare i tempi di rilascio dell’aggiornamento v10.10. Forniremo maggiori dettagli nel momento esatto in cui riceveremo maggiori informazioni.

Vedremo dunque se l’aggiornamento riuscirà ad essere disponibili sempre oggi o se slitterà più avanti.

Due to last minute issues discovered with the build, we’ve had to delay the timing for the release of the v10.10 update. We'll provide more details on an exact time once we have more information. https://t.co/8byIogi1Uo

— Fortnite (@FortniteGame) August 12, 2019