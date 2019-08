Oninaki: il nuovo trailer mostra il demone Izana

Square Enix ha recentemente pubblicato un nuovo gameplay trailer del JRPG Oninaki. Il filmato in questione mostra uno dei demoni che può utilizzare in battaglia il protagonista Kagachi; si tratta di Izana e, come si può vedere dal video in fondo alla notizia, fa combattere Kagachi con un enorme falce. Qualche giorno fa invece era stato mostrato in azione Treys.

Oninaki: il JRPG Square Enix in uscita a breve

Il titolo in questione, in sviluppo da parte di Tokyo RPG Factory (I am Setsuna, Lost Sphear) sarà disponibile dal 22 agosto su PC (Steam), PlayStation 4 e Nintendo Switch. Noi vi lasciamo al filmato qui sotto.

